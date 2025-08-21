В двух районах Рязанской области нашли заблудившихся в лесу грибников
В четверг, 21 августа, первого заблудившегося человека нашли в районе села Красный городок в Кораблинском районе. Мужчину эвакуировали силами полиции и местных жителей. В этот же день волонтеры нашли потерявшуюся в Рязанском районе женщину. Пропавшую обнаружили совместно с жителями села Картаносово.
