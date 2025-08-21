Скончалась заслуженная деятельница Рязанской области Инна Котикова
Рязанка родилась 11 февраля 1936 года в Скопине. Работала преподавателем Скопинского техникума, в Скопинский прокуратуре, затем в органах власти Скопинского района, районной Думе. Много лет являлась председателем Избирательной комиссии Скопинского района. На счету Инны Кузьминичны множество наград, в том числе «Знак Почета», Почетный Знак Центрального избирательного комитета РФ, юбилейные медали.
Скончалась заслуженная деятельница Рязанской области Инна Котикова. Об этом в соцсетях сообщила ее дочь.
Фото: соцсети Екатерины Юрьевой.