С рязанской компании пытались взыскать 26 млн рублей
Отмечается, что налоговая инспекция пыталась принудительно взыскать с рязанской строительной компании более 26 млн рублей задолженности. По словам омбудсмена, налоговая пыталась взыскать долг до решения суда по апелляции компании, что было бы неправомерно. Пронин помог компании обратиться в УФНС, которое признало взыскание незаконным. Компании также произвели перерасчет пеней в сумме 6 млн рублей.
