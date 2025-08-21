Водителей попросили не парковаться у вокзала «Рязань-2»
Причина — благоустройство привокзальной площади станции «Рязань-2», площади Димитрова, сквера Трудовой Доблести и Чкаловского сквера. Автомобилистов попросили освободить участок дороги по улице Вокзальной от пересечения с улицей Чкалова до пересечения с Первомайским проспектом, привокзальную площадь станции «Рязань-2» и площадь Димитрова, а также территорию вдоль Чкаловского сквера с 00:00 до 18:00 22 августа. Рязанцев просят учитывать информацию при планировании маршрута.
Водителей попросили не парковаться у вокзала «Рязань-2». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Причина — благоустройство привокзальной площади станции «Рязань-2», площади Димитрова, сквера Трудовой Доблести и Чкаловского сквера.
Автомобилистов попросили освободить участок дороги по улице Вокзальной от пересечения с улицей Чкалова до пересечения с Первомайским проспектом, привокзальную площадь станции «Рязань-2» и площадь Димитрова, а также территорию вдоль Чкаловского сквера с 00:00 до 18:00 22 августа.
Рязанцев просят учитывать информацию при планировании маршрута.