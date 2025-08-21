Рязанцам рассказали о погоде в пятницу
22 августа будет облачно с прояснениями. Ночью и днем кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза. В ночные и утренние часы ожидается туман. Ветер переменный, 2-7 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°С, днем +17…+22°С.
