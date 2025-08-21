Россиян предупредили о схеме мошенников с оплатой ЖКХ через бота в Telegram

В МВД предупредили россиян о рассылках от мошенников через поддельного Telegram-бота для оплаты ЖКХ. Об этом 21 августа
Текст содержит угрозы скорого отключения услуг (воды, света) или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков. Бот под видом проверки запрашивает конфиденциальные данные: ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона.
После жертве направляют ложное сообщение якобы от Роскомнадзора, где говорят, что данные «перехвачены» аферистами. По ссылке можно в инициативном порядке связаться с преступниками.
«Лжесотрудник, используя ранее полученные данные, убеждает жертву в своей легитимности. Под предлогом «защиты счетов» или «блокировки кредитов» выманивает коды из СМС, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета», — отметили в ведомстве.