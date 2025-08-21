Российские военные установили контроль над селом Александро-Шультино в ДНР
Российские военные установили контроль над селом Александро-Шультино в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили около 1 270 военных. ВС РФ поразили места производства, хранения и запуска украинских БПЛА большой дальности.
Также отечественные системы ПВО сбили 4 авиабомбы и 294 дрона самолетного типа.