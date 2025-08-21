Рэперов обязали убрать из треков упоминания запрещенных веществ
Рэперов обязали убрать из треков упоминания запрещенных веществ. Об этом сообщает «Газета. ру». До 1 сентября артистам предписали удалить такие песни с российских площадок или прислать обновленные версии без спорных фрагментов. В тот же день вступит в силу закон о запрете пропаганды наркотиков и аналогичных веществ. Процесс замены треков у дистрибьюторов и стрим‑сервисов может занимать до двух недель, из-за чего музыкантам и лейблам могут грозить административные штрафы за несоблюдение сроков.
