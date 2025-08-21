Прокуратура помогла обеспечить лекарствами инвалида из Рязани
Отмечается, что мужчина нуждался в обеспечении льготным лекарственным препаратом, но не получал его и был вынужден покупать лекарства за свой счет. Прокуратура обязала минздрав выдать затраченные на покупку медикамента средства и компенсировать мужчине моральный вред. Рязанцу выплатили более 190 тыс. рублей.
