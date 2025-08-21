Павел Малков сообщил о начале обучения победителей второго потока программы «ГЕРОИ62». Об этом губернатор сообщил на своей странице VK.
Губернатор сообщил, что в четверг, 21 августа, в центре «Сосновый бор» он встретился с участниками программы — ветеранами и участниками СВО.
«Выступил с лекцией перед нашими бойцами. Рассказал им о развитии региона и основных принципах нашей работы», — заявил Павел Малков.
Он отметил, что образовательные модули разработали специалисты ВШГУ Президентской академии совместно с ведущими вузами региона.
Участникам предстоит год обучения, занятия по госуправлению, экономике, социальной политике.
«Предстоит и практика — работа с наставниками из команды региона, стажировки в государственных органах, муниципалитетах и на предприятиях. Участники получат базовые знания, навыки и установки, которые позволят двигаться вперед, помогать стране и родному региону», — заключил губернатор.