На Западе рассказали, как Трамп может ускорить встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп может объявить новый ультиматум России, чтобы подтолкнуть Владимира Путина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает старший политический обозреватель Politico Джонатан Мартин в своей колонке.

По мнению Мартина, Трамп, известный своей практикой назначения сроков, может установить дату для начала переговоров — например, 15 сентября. В случае, если Путин не согласится на встречу до этого срока, на Россию обрушится волна новых санкций. «Если не будет угрозы реальных последствий, встреча Путина и Зеленского не состоится», — отмечает автор.

Он также подчеркивает, что санкции должны быть эффективными и включать полный набор вторичных ограничений.

Ранее Трамп неоднократно выражал намерение установить сроки окончания вооруженного конфликта в Украине. В ответ на эти угрозы, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия уже адаптировалась к санкционному давлению и готова выдержать новые ограничения.

