На трассе в Рязанской области сгорела легковушка
Информация о пожаре на автодороге Сараи — Ухолово поступила 20 августа в 3:48. Легковушку тушили четыре человека, две единицы техники. Площадь пожара составила 5,4 квадратных метра. Пострадавших нет.
