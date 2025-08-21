На трассе в Рязанской области легковушка вылетела в кювет

ДТП произошло 20 августа, примерно в 16:45, на 578-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском районе. По предварительной информации полиции, 63-летняя жительница Тульской области, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате происшествия водитель с травмами обращалась за медицинской помощью. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

