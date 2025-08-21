Минтранс РФ: беспилотные автомобили займут 50% рынка к 2050 году

Минтранс РФ ожидает, что к 2050 году около половины всех транспортных средств в стране будут функционировать в беспилотном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина.

По его словам, в настоящее время ведется активная работа по созданию необходимых условий для реализации этого прогноза.

«Мы ожидаем, что порядка 50% всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме. На сегодняшний день уже около 90 беспилотных грузовых автомобилей успешно перевозят грузы по платным дорогам, таким как трассы М-4 „Дон“, М-11 „Нева“ и ЦКАД. В будущем планируется запуск беспилотников на М-12 „Восток“. Эти транспортные средства уже проехали более 6 миллионов километров», — отметил он.

Замминистра также подчеркнул важность дальнейшего совершенствования технологии: «Мы должны выйти на пятый уровень автономности, когда автомобили будут ездить полностью без водителей. Мы готовим в настоящее время нормативную правовую базу под эту историю, адаптацию дорожной сети».