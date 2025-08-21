Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Ставропольском крае супружеская пара предстанет перед судом по обвинению в фиктивной регистрации мигрантов. Следствие установило, что иностранные граждане, зарегистрированные в их жилище, фактически там не проживали, сообщает newstracker.ru . Дело передали для рассмотрения в суд.

Республика Удмуртия

В Ижевске на улице Оружейника Драгунова в квартире на восьмом этаже произошел пожар. По информации udm-info.ru , причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 43 квадратных метра, задымление распространилось по всему подъезду. Спасательные службы эвакуировали 25 человек. Один из жильцов был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

Ростовская область

В Ростове в сети появилось видео, запечатлевшее избиение мужчины возле караоке-клуба на улице Береговой лицами, одетыми в форму, схожую с форменной одеждой. По сообщению rostovgazeta.ru , Следственный комитет начал предварительную проверку для выяснения обстоятельств инцидента и установления личностей участников.

Республика Татарстан

В Татарстане участились случаи обнаружения паука-осы, легко узнаваемого по характерному жёлто-чёрному окрасу брюшка, напоминающему осу. Как пишет inkazan.ru , впервые он был замечен в 2003 году, а к 2007 году распространился по всей территории республики. Несмотря на ядовитость, паук не представляет серьезной угрозы для человека: его укус слабее пчелиного и редко приводит к каким-либо осложнениям.

Волгоградская область

В Волгограде охранники ночного клуба Gatsby подвергли жестокому избиению 21-летнего посетителя, нанося удары ногами по голове и другим частям тела. Изначально суд вынес решение об условном наказании, однако, после апелляции прокуратуры, приговор был пересмотрен: Зубаиру Эльдарову и Валеху Аширову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому. Как сообщает novostivolgograda.ru , их действия квалифицированы как причинение умышленного вреда здоровью.

Нижегородская область

В детских садах Нижегородской области с начала сентября запускается экспериментальный проект под названием «Разговоры о важном». Он представляет собой занятия для детей в возрасте от 3 до 7 лет, посвященные темам семьи, дружбы и патриотизма. По информации newsnn.ru , эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию: около 40% респондентов выразили свое несогласие, опасаясь излишней навязчивости и низкой эффективности предложенного формата. Родители выражают сомнения относительно необходимости и содержания подобных уроков.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе местные жители жалуются на ночной шум, создаваемый молодыми мотоциклистами, мешающий им спать. Как пишет tagilcity.ru , подростки игнорируют замечания и продолжают свои поездки по улицам Киевской, Зари, Юности и другим. Горожане призывают ДПС принять меры, однако, по их словам, сотрудники полиции не торопятся вмешиваться в ситуацию.

Оренбургская область

В Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором люди оказались зажаты в кабине грузовика КамАЗ. Как сообщает 56orb.ru , по пока неустановленным причинам грузовик съехал с дороги и перевернулся в кювете. Два человека оказались заблокированы в кабине. Прибывшие на место спасатели провели операцию по извлечению пострадавших. К сожалению, одного из находившихся в кабине спасти не удалось. Второй мужчина был госпитализирован с различными травмами.

Тюменская область

В Тюмени на сайте объявлений появилась кока-кола, стоимость которой составляет 30 тысяч рублей, пишет nashgorod.ru . Автор объявления подчеркивает, что уникальность напитка заключается в том, что он произведен в России. Продавец отметил, что торг неуместен. Автор объявления подчеркнул, что товар только для настоящих ценителей и тех, кто понимает.

Омская область

Жителю Омска грозит лишение свободы на срок до 15 лет за жестокое убийство бездомного. По информации gorod55.ru , в ходе конфликта он нанес несколько ножевых ранений своему 57-летнему знакомому, а затем совершил поджог сарая, где произошло преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Карелия

В Карелии мальчика, пострадавшего от укуса клеща, зараженного энцефалитом, доставили в Москву для лечения. Как пишет karelinform.ru , помощь семье 10-летнего ребенка оказали известные олимпийские чемпионы. По словам отца мальчика, ранее в этом месяце его сына выписали из больницы в Петрозаводске, где он находился на лечении более двух месяцев. 18 августа ребенка доставили медицинским спецбортом в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля для прохождения курса реабилитации.

Приморский край

По информации vostokmedia.com , санитарный вертолет был поднят по ложному сигналу тревоги на остров Рейнеке. Очевидцы рассказывают, что медицинская бригада не обнаружила нуждающегося в помощи, однако при приземлении столкнулась со змеей. В Министерстве здравоохранения подтвердили данный случай, подчеркнув, что до двадцати ложных вызовов ежедневно остаются без последствий. Вертолет вернулся в пункт базирования без пациента.

Башкирия

Как пишет mkset.ru , в Башкортостане трое жителей села Иглино признаны виновными в групповом избиении и похищении людей. Уличный конфликт перерос в масштабную потасовку на главной площади, в результате чего пострадали семеро, среди которых были несовершеннолетние. Двое преступников получили реальные сроки заключения до трех с половиной лет, третий избежал наказания. Расследование дела велось под контролем Бастрыкина.

Краснодарский край

kubanpress.ru сообщила о реставрации старинного особняка, построенного в начале XX века, который находится в Краснодаре на пересечении улиц Красной и Длинной. После завершения восстановительных работ в здании планируется открытие музея истории города, который будет включать в себя интерактивные экспозиции, архивные материалы и предметы, отражающие купеческий быт.

Хабаровский край

Чиновник из Хабаровска был оштрафован на 20 тысяч рублей за проявленную халатность, сообщает transsibinfo.com . Прокуратура установила, что он не организовал ремонтные работы на улице Ленина, что способствовало увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. После проведения проверки и наложения штрафа дорожное покрытие было приведено в надлежащее состояние.

Новосибирск

20 августа в Ленинском районе Новосибирска на улице 2-я Портовая дерево упало на остановку общественного транспорта, сообщает atas.info . Три человека получили травмы, двое из них были доставлены в больницу. Местные жители утверждают, что неоднократно обращались в администрацию района с жалобами на состояние старых тополей.

Челябинская область

В зоопарке Челябинска засняли видео с альпаками, гуляющими по территории. Как сообщает kursdela.biz , месячного детеныша по имени Емеля охотно выпускают для адаптации, но пока только до открытия зоопарка для посетителей. На прогулки выводят всех альпак, за исключением отца Емели, строптивого Еремея Карамельки.

ХМАО

Сезон северных сияний в ХМАО начался раньше срока. По сообщению muksun.fm , в Ханты-Мансийске жительница по имени Мария Яблочкина накануне вечером успела захватить момент. Кадры, на которых запечатлено зелено-сиреневое свечение, она опубликовала в местном паблике.

Красноярский край

В Красноярском крае произошла авария на железнодорожном переезде: локомотив столкнулся с автомобилем, внезапно выехавшим на пути. Как пишет prmira.ru , машинист попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир авто. Также повреждена опора контактной сети, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Белгородская область

В Белгородской области взрывчатка, найденная местным жителем, сдетонировала в руках его приятеля, сообщает bel.ru . Мужчина обнаружил пригодное к использованию взрывное устройство от гранаты и принес его домой. Когда он решил продемонстрировать находку своему знакомому, произошел взрыв. В отношении нашедшего взрывчатку возбуждено уголовное дело.

