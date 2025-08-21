Центробанк России повысил курс доллара
Руководство ЦБ России объявило о повышении официального курса доллара. Согласно данным сайта регулятора, котировки американской валюты на пятницу, 22 августа, составят 80,25 рубля. Это на 15 копеек выше, чем в четверг, 21 августа, когда курс доллара находился на уровне 80,1 рубля. В то же время официальный курс евро остался практически без изменений и завтра составит 93,5 рубля. Котировки китайского юаня также остались на уровне около 11,16 рубля.
