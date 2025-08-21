Банк России обнаружил нелегального ростовщика в Рязани
Банк России обнаружил нелегального ростовщика в Рязани. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба регионального отделения регулятора.
Рязанец выдавал займы, рекламируя свои услуги как ломбард, хотя не являлся финансовой организацией. Информацию сотрудники ЦБ передали в правоохранительные органы.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.