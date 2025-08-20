Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 2025 14:33
834
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 898
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 795
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 989

Жители ряда населенных пунктов в Рязанской области останутся без газа на два дня
С 08:00 27 августа до 15:00 29 августа в селе Песочня Путятинского округа проведут ремонтные работы. Из-за этого газ отключат в следующих населенных пунктах: деревня Никитино; село Поляки; село Летники; село Черная Слобода; село Береговое; село Отрада; поселок Прудки; поселок Мясной. Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Жители ряда населенных пунктов в Путятинском округ останутся без газа. Об этом сообщили в группе «Газпром межрегионгаз Рязань» в «ВК».

С 08:00 27 августа до 15:00 29 августа в селе Песочня Путятинского округа проведут ремонтные работы. Из-за этого газ отключат в следующих населенных пунктах:

  • деревня Никитино;
  • село Поляки;
  • село Летники;
  • село Черная Слобода;
  • село Береговое;
  • село Отрада;
  • поселок Прудки;
  • поселок Мясной.

Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.