Жители ряда населенных пунктов в Рязанской области останутся без газа на два дня
С 08:00 27 августа до 15:00 29 августа в селе Песочня Путятинского округа проведут ремонтные работы. Из-за этого газ отключат в следующих населенных пунктах: деревня Никитино; село Поляки; село Летники; село Черная Слобода; село Береговое; село Отрада; поселок Прудки; поселок Мясной. Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Жители ряда населенных пунктов в Путятинском округ останутся без газа. Об этом сообщили в группе «Газпром межрегионгаз Рязань» в «ВК».
С 08:00 27 августа до 15:00 29 августа в селе Песочня Путятинского округа проведут ремонтные работы. Из-за этого газ отключат в следующих населенных пунктах:
- деревня Никитино;
- село Поляки;
- село Летники;
- село Черная Слобода;
- село Береговое;
- село Отрада;
- поселок Прудки;
- поселок Мясной.
Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.