В Рязани на неделю ограничат движение по улице 9-я Линия
Движение будет ограничено с 12:00 20 августа до 23:00 28 августа от дома № 14 по улице 9-я Линия до дома № 89 по улице Ленинского Комсомола. Ограничение связано с капитальным ремонтом теплотрассы. На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
В Рязани на неделю ограничат движение по улице 9-я Линия. Об этом сообщает пресс-служба администрация.
