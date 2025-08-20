В России предложили сделать 1 сентября выходным для родителей школьников. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующую инициативу в Госдуму внесли депутаты. Законопроект предполагает изменения в статью 128 Трудового кодекса Российской Федерации.
Пояснение к документу указывает, что работник может взять отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам, если подаст заявление. Продолжительность определяется по соглашению с работодателем. Однако парламентарии отмечают, что не всегда руководители признают День знаний уважительной причиной для предоставления выходного дня.
По словам авторов инициативы, присутствие родителей на линейке и участие в школьных мероприятиях особенно важно для первоклассников. Это помогает детям почувствовать поддержку и уверенность в начале учебного года.