В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX «неминуемой расплатой»

Все, кто попытается использовать мессенджер Max для обмана граждан России, столкнутся с неминуемой расплатой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.
Это заявление последовало после задержания жителя Ростовской области, подозреваемого в дистанционном хищении с использованием Max. По информации пресс-службы VK, задержание стало возможным благодаря оперативным данным, предоставленным центром безопасности Max по запросу МВД.
Боярский отметил, что ситуация изменилась и теперь мессенджер Max активно борется с мошенничеством, в отличие от других платформ, таких как WhatsApp* и Telegram, которые долгое время не обращали внимания на обращения российских властей и не помогали в поимке мошенников.
«Сегодня все изменилось. Все, кто попытается использовать Max для обкрадывания граждан России, должны знать, что расплата наступит неминуемо», — подчеркнул депутат в своем канале в Max.
* - принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России