В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX «неминуемой расплатой»
Все, кто попытается использовать мессенджер Max для обмана россиян, столкнутся с расплатой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Боярского, главу комитета Госдумы по информполитике. Заявление последовало после задержания в Ростовской области подозреваемого в дистанционном хищении через Max. По пресс-службе VK, задержание стало возможным благодаря данным центра безопасности Max, переданным МВД. Боярский отметил, что Max теперь активно борется с мошенничеством, в отличие от WhatsApp и Telegram, которые долго не реагировали на запросы российских властей.

Все, кто попытается использовать мессенджер Max для обмана граждан России, столкнутся с неминуемой расплатой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.

Это заявление последовало после задержания жителя Ростовской области, подозреваемого в дистанционном хищении с использованием Max. По информации пресс-службы VK, задержание стало возможным благодаря оперативным данным, предоставленным центром безопасности Max по запросу МВД.

Боярский отметил, что ситуация изменилась и теперь мессенджер Max активно борется с мошенничеством, в отличие от других платформ, таких как WhatsApp* и Telegram, которые долгое время не обращали внимания на обращения российских властей и не помогали в поимке мошенников.

«Сегодня все изменилось. Все, кто попытается использовать Max для обкрадывания граждан России, должны знать, что расплата наступит неминуемо», — подчеркнул депутат в своем канале в Max.

* - принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России