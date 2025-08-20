В Брянской области ликвидировали диверсантов, готовивших теракты
Диверсионную группу ликвидировали сотрудники ФСБ. По данным силовиков, диверсанты планировали теракты на российских транспортных объектах. Обучали их при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии. Трое диверсантов убиты, еще трое — задержаны. Отмечается, что задержанные признались, что имели отношение к подрыву железнодорожного полотна в Белгородской области, которое произошло в 2024 году.
