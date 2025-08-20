Рязань
Итоги года
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
731
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 860
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 757
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 960
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Брянской области ликвидировали диверсантов, готовивших теракты
В Брянской области ликвидировали диверсантов, готовивших теракты. Об этом сообщает «Звезда».

Диверсионную группу ликвидировали сотрудники ФСБ. По данным силовиков, диверсанты планировали теракты на российских транспортных объектах. Обучали их при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.

Трое диверсантов убиты, еще трое — задержаны. Отмечается, что задержанные признались, что имели отношение к подрыву железнодорожного полотна в Белгородской области, которое произошло в 2024 году.