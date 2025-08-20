Ушла из жизни концертмейстер оркестра musicAeterna Инна Прокопьева-Райс

Скончалась Инна Прокопьева-Райс, концертмейстер ансамбля musicAeterna и талантливая скрипачка. Об этом сообщили ее коллеги в официальных аккаунтах коллектива. Инна играла в оркестре с самой первой репетиции в 2004 году и оставалась в составе до последних концертов. Коллеги подчеркивают, что она была блестящим музыкантом, чья жизнь была тесно связана с musicAeterna. Для артистки ансамбль стал смыслом жизни, которому она посвятила себя полностью. Инна Прокопьева-Райс родилась в Междуреченске, Кемеровская область. Она окончила основной курс и аспирантуру Новосибирской консерватории по классу скрипки и была лауреатом конкурсов Сибири и Дальнего Востока.

Фото: musicAeterna