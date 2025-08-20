Участник шоу «Битва экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб после ДТП в Таиланде
Микаберидзе погиб 17 августа. Супруга погибшего рассказала, что он упал с мотоцикла и повредил легкие. «Накануне ночью стал задыхаться, и на следующую ночь он умер, потому что скорая уже не успела», — рассказала вдова. По ее словам, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
Фото с личной страницы Артура Микаберидзе VK