Трамп: мир больше не приближается к третьей мировой войне
Политик также заявил, что США оказались бы в опасности при отсутствии понимания между ним и Путиным. «У меня хорошие отношения с Путиным, и это хорошо, что две ядерные державы ладят», — отметил он.
Мир больше не приближается к третьей мировой войне. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.
