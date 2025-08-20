СВР: Киев «заметает под ковер» неудобные для себя эпизоды на СВО

«Особо охраняемой» является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших «друзей» Украины", — отметили у разведке. Отмечается, что при попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ.

