SHOT: Ефремов отправился на лечение в санаторий Кисловодска за 300 тысяч рублей

Актер Михаил Ефремов лечится в санатории в Кисловодске за 300 тысяч рублей. Об этом 20 августа сообщил SHOT.
По данным канала, Ефремов находится в кисловодском санатории «Виктория». Он оформил себе программу восстановления после бронхолегочных заболеваний.
Как пишет SHOT, актер остановился в номере повышенной комфортности, за который платит 16 тысяч рублей в сутки.
В программу восстановления входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж и другое, говорится в посте.
Как подсчитал SHOT, лечение в санатории вместе с дорогой обошлось Ефремову примерно в 300 тысяч рублей.
Напомним, актер был осужден за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец. В марте 2025-го его отпустили по УДО.
Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.
Фото взято из Telegram-канала SHOT