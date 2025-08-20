Рязанке вернут деньги, которые она перевела мошенникам, с процентами
В мае 2024 года пожилая женщина перевела злоумышленникам 600 тысяч рублей, поверив звонившим, представившимся сотрудниками правоохранительных органов. Прокуратура подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с дроппера из Смоленской области. С учетом добровольно возмещенной суммы в размере пяти тысяч рублей суд взыскал с ответчика 595 тысяч, а также 136 тысяч в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.
