В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
730
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 859
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 756
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 959
В мае 2024 года пожилая женщина перевела злоумышленникам 600 тысяч рублей, поверив звонившим, представившимся сотрудниками правоохранительных органов. Прокуратура подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с дроппера из Смоленской области. С учетом добровольно возмещенной суммы в размере пяти тысяч рублей суд взыскал с ответчика 595 тысяч, а также 136 тысяч в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Рязанке вернут деньги, которые она перевела мошенникам, с процентами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В мае 2024 года пожилая женщина перевела злоумышленникам 600 тысяч рублей, поверив звонившим, представившимся сотрудниками правоохранительных органов.

Прокуратура подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с дроппера из Смоленской области.

С учетом добровольно возмещенной суммы в размере пяти тысяч рублей суд взыскал с ответчика 595 тысяч, а также 136 тысяч в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.