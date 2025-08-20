Рязанцы смогут увидеть «черную луну»

Астрономическое явление ожидается в ночь с 21 на 22 августа. Оно часто ассоциируется с библейскими пророчествами и предсказаниями апокалипсиса. По данным издания, с научной точки зрения «черная луна» — это обычное, но редкое явление. Оно обозначает второе новолуние в течение одного календарного месяца. В этот момент Луна находится между Солнцем и Землей так, что ее освещенная сторона направлена в противоположную от нашей планеты сторону, делая спутник полностью невидимым для невооруженного глаза. Подобное происходит примерно раз в 33 месяца.

Рязанцы смогут увидеть «черную луну». Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Астрономическое явление ожидается в ночь с 21 на 22 августа. Оно часто ассоциируется с библейскими пророчествами и предсказаниями апокалипсиса.

По данным издания, с научной точки зрения «черная луна» — это обычное, но редкое явление. Оно обозначает второе новолуние в течение одного календарного месяца. В этот момент Луна находится между Солнцем и Землей так, что ее освещенная сторона направлена в противоположную от нашей планеты сторону, делая спутник полностью невидимым для невооруженного глаза. Подобное происходит примерно раз в 33 месяца.

В этот раз увидеть явление не получится без специального оборудования. Следующее подобное событие случится только 20 августа 2028 года.