Рязанцы рассказали о сборе подосиновиков
Кадры сделаны в среду, 20 августа, в лесах Спасского района. По словам местной жительницы, сначала попадались одни маслята и подберезовики, но затем нашлась полянка с подосиновиками. «Соседи еще собирают лисички, но на моем пути их не встретилось», — рассказала женщина.
