Рязанцы рассказали о постотпускном стрессе. Об этом пишет сервис SuperJob.
О таком недуге заявили 35% респондентов. Женщинам выход на работу после отдыха дается тяжелее: нервозность и беспокойство испытывают 40% жительниц и 30% опрошенных мужчин.
Особенно трудно после отпуска возвращаются к труду врачи (48% испытывают повышенную нервозность), бухгалтеры (45%) и PR-специалисты (42%). Реже других с постотпускным стрессом сталкиваются дизайнеры (18%), программисты и маркетологи (по 23%). Вероятно, это связано с тем, что работа, требующая постоянного контроля и оперативного включения в процессы, сложнее переносится после длительного перерыва. Те, кто трудится по более предсказуемому графику или выполняет четко определенные задачи, восстанавливают свой ритм быстрее.