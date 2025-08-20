Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа
Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Отмечается, что больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей.
На втором месте — вакансия главного зоотехника с зарплатой от 100 тысяч.
Далее расположился менеджер по продажам.
В рейтинг также вошли вакансии отделочника-универсала с зарплатой от 95 тысяч рублей и наладчика технологического оборудования с зарплатой до 130 тысяч.