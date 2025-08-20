Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
19°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.57 / 80.20 20/08 18:25
Нал. EUR 94.10 / 94.96 20/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
808
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 884
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 783
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 979
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о мошеннических схемах в преддверии 1 сентября
Одна из самых распространенных схем — создание фальшивых чатов в мессенджерах. Аферисты используют аватары и имена настоящих классных руководителей, добавляют родителей в беседу, где от имени учителя просят срочно перевести деньги на нужды класса, охрану или подарки. Кроме того, мошенники рассылают сообщения родителям и студентам о скидках на форму, канцелярию или выигрыше в конкурсе на дорогостоящий курс. Ссылка ведет на сайт-двойник, где у жертвы выманивают данные банковской карты или логины и пароли от учетных записей.

Россиянам рассказали о мошеннических схемах в преддверии 1 сентября. Об этом 20 августа RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, одна из самых распространенных схем — создание фальшивых чатов в мессенджерах.

Аферисты используют аватары и имена настоящих классных руководителей, добавляют родителей в беседу, где от имени учителя просят срочно перевести деньги на нужды класса, охрану или подарки.

Кроме того, мошенники рассылают сообщения родителям и студентам о скидках на форму, канцелярию или выигрыше в конкурсе на дорогостоящий курс. Ссылка ведет на сайт-двойник, где у жертвы выманивают данные банковской карты или логины и пароли от учетных записей.