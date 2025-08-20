Россиянам рассказали о мошеннических схемах в преддверии 1 сентября
Одна из самых распространенных схем — создание фальшивых чатов в мессенджерах. Аферисты используют аватары и имена настоящих классных руководителей, добавляют родителей в беседу, где от имени учителя просят срочно перевести деньги на нужды класса, охрану или подарки. Кроме того, мошенники рассылают сообщения родителям и студентам о скидках на форму, канцелярию или выигрыше в конкурсе на дорогостоящий курс. Ссылка ведет на сайт-двойник, где у жертвы выманивают данные банковской карты или логины и пароли от учетных записей.
