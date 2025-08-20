Россиян предупредили об уловках мошенников при вовлечении в дропперство

Большинство задержанных на допросах уверяют, что не знали о преступном характере своих действий. Уточняется, что аферисты стараются использовать граждан «в темную». Они связываются с потенциальными жертвами, ссылаясь на ошибочные переводы, и просят вернуть деньги на другие счета. Также предлагают помощь фирмам в выводе заблокированных за рубежом активов через «безопасные» счета, предлагают «работу» в организациях по обмену криптовалют или просят забирать и переводить деньги для пенсионеров.

Кроме того, мошенники уговаривают граждан переводить призовые деньги или «доходы инвесторов» на карту дроппера с последующим перечислением другим лицам. Они могут звонить от имени внештатного сотрудника полиции, предлагая «поймать преступников», или просить «одолжить» карту или сделать якобы безопасный перевод после знакомства на сайте.

Также злоумышленники привлекают к дропперству школьников и студентов, предлагая им легкий заработок.