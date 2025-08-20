Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
19°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.90 / 80.40 20/08 13:50
Нал. EUR 94.20 / 94.50 20/08 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
730
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 859
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 756
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 959
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили об уловках мошенников при вовлечении в дропперство
Большинство задержанных на допросах уверяют, что не знали о преступном характере своих действий. Уточняется, что аферисты стараются использовать граждан «в темную». Они связываются с потенциальными жертвами, ссылаясь на ошибочные переводы, и просят вернуть деньги на другие счета. Также предлагают помощь фирмам в выводе заблокированных за рубежом активов через «безопасные» счета, предлагают «работу» в организациях по обмену криптовалют или просят забирать и переводить деньги для пенсионеров.

Россиян предупредили об уловках мошенников при вовлечении в дропперство. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Большинство задержанных на допросах уверяют, что не знали о преступном характере своих действий. Уточняется, что аферисты стараются использовать граждан «в темную». Они связываются с потенциальными жертвами, ссылаясь на ошибочные переводы, и просят вернуть деньги на другие счета. Также предлагают помощь фирмам в выводе заблокированных за рубежом активов через «безопасные» счета, предлагают «работу» в организациях по обмену криптовалют или просят забирать и переводить деньги для пенсионеров.

Кроме того, мошенники уговаривают граждан переводить призовые деньги или «доходы инвесторов» на карту дроппера с последующим перечислением другим лицам. Они могут звонить от имени внештатного сотрудника полиции, предлагая «поймать преступников», или просить «одолжить» карту или сделать якобы безопасный перевод после знакомства на сайте.

Также злоумышленники привлекают к дропперству школьников и студентов, предлагая им легкий заработок.