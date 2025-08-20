Россиян предупредили о подорожании техосмотра на 50%

С 2026 года минимальная стоимость проверки легкового автомобиля увеличится с 913 до 1300 рублей. Изменение затронет около 6 миллионов автовладельцев. В дальнейшем цена может вырасти из-за введения платы за передачу данных о прохождении техосмотра в базу МВД. Формально это должны оплачивать операторы, однако они предлагают переложить расходы на автовладельцев. Вопрос обсуждается с МВД и Минфином. Тарифы также повысятся для других категорий транспортных средств. Кроме того, впервые будет установлена предельная цена техосмотра для трамваев и троллейбусов — 1710 рублей за осмотр каждого транспортного средства.

