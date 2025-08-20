Роспотребнадзор: новая пандемия COVID-19 маловероятна
Новая пандемия COVID-19 маловероятна. Об этом пишет НСН со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По ее словам, коронавирус, который изначально представлял собой серьезную угрозу, в процессе мутации и адаптации стал напоминать сезонные вирусы. Попова отметила, что «обратное его превращение маловероятно». Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн добавил, что новый штамм коронавируса XFG, известный как «Стратус», не обладает потенциалом для вызова новой пандемии.
