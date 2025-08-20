Над российскими регионами за ночь сбили 42 украинских БПЛА
14 дронов уничтожены над Воронежской, восемь — над Тамбовской, семь — над Курской, пять — над Ростовской, по два — над Брянской, Орловской, Смоленской областями, по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью.
Над российскими регионами за ночь сбили 42 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
14 дронов уничтожены над Воронежской, восемь — над Тамбовской, семь — над Курской, пять — над Ростовской, по два — над Брянской, Орловской, Смоленской областями, по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью.