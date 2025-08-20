На Земле спрогнозировали очередную магнитную бурю
Отмечается, что планета продолжает находиться под влиянием возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся на Солнце корональной дыры. Магнитосфера Земли оказывает сопротивление, однако, по данным специалистов, с вероятностью в 65% в среду, 20 августа, возможно небольшое геомагнитное возмущение.
На Земле спрогнозировали очередную магнитную бурю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
