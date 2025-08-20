На трех улицах Рязани отключат холодную воду
На трех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
В среду, 20 августа, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 2-й Школьный переулок, дом № 1;
- Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корп.1, 60, 60 корп.1, 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования), 62 корп. 2 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2;
- Цветной бульвар, дом № 10 — офисное здание.