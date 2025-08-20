Mash: хакеры обнародовали данные из взломанной базы Генштаба ВСУ

По данным портала, украинская сторона за время СВО потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО — это убитые и пропавшие без вести. В файлах указаны ФИО, описание обстоятельств и место гибели/пропажи, личные данные, контакты ближайших родственников и фото. «Информация получена в результате комплексного взлома ПК и локальной сети сотрудников украинского Генштаба хакерами из Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini», — говорится в посте. Отмечается, что в материалах также есть личные данные командования ССО и ГУР, списки всех стран-поставщиков вооружения в ВСУ и списки переданного за все время спецоперации оружия.

