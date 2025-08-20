Глава Шиловского района: доступ на территорию завода «Эластик» закрыт

В среду, 20 августа, он встретился с сотрудниками предприятия «Газтехпром», которое находится на территории предприятия, где произошло ЧП. «Работников волнует безопасность, решение вопросов оплаты вынужденного простоя. Пояснил, что все вопросы по оплате труда находятся на моем личном контроле и будут решаться в соответствии с законом», — отметил Стерликов. Он добавил, что специалисты продолжают работы для подтверждения безопасности. Допуск на территорию восстановят после соответствующего разрешения.

Фото: страница Сергея Стерликова ВКонтакте.