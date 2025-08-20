Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.57 / 80.40 20/08 17:55
Нал. EUR 94.10 / 94.50 20/08 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
777
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 873
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 768
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Глава Шиловского района: доступ на территорию завода «Эластик» закрыт
В среду, 20 августа, он встретился с сотрудниками предприятия «Газтехпром», которое находится на территории предприятия, где произошло ЧП. «Работников волнует безопасность, решение вопросов оплаты вынужденного простоя. Пояснил, что все вопросы по оплате труда находятся на моем личном контроле и будут решаться в соответствии с законом», — отметил Стерликов. Он добавил, что специалисты продолжают работы для подтверждения безопасности. Допуск на территорию восстановят после соответствующего разрешения.

Доступ на территорию завода «Эластик» закрыт. Об этом сообщил глава Шиловского района Сергей Стерликов на своей странице ВКонтакте.

В среду, 20 августа, он встретился с сотрудниками предприятия «Газтехпром», которое находится на территории предприятия, где произошло ЧП.

«Работников волнует безопасность, решение вопросов оплаты вынужденного простоя. Пояснил, что все вопросы по оплате труда находятся на моем личном контроле и будут решаться в соответствии с законом», — отметил Стерликов.

Он добавил, что специалисты продолжают работы для подтверждения безопасности. Допуск на территорию восстановят после соответствующего разрешения.

Полную информацию о произошедшей трагедии на заводе «Эластик» в поселке Лесном Шиловского района можно прочитать в сюжете.

Фото: страница Сергея Стерликова ВКонтакте.