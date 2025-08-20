Экономист спрогнозировал падение рубля
Экономист спрогнозировал падение рубля. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на кандидата экономических наук, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера.
По его словам, осенью курс доллара может вырасти до 85-90 рублей, евро — до 95-100 рублей, а юаня — до 11,5-12 рублей.
Собеседник издания пояснил, что укрепление иностранных валют может продолжиться из-за снижения ключевой ставки Центрального банка и отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами. По его мнению, по мере нормализации геополитической ситуации скорость снижения ключевой ставки может повыситься.