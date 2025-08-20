Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
730
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 859
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 756
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 959
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Экономист спрогнозировал падение рубля
Экономист спрогнозировал падение рубля. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на кандидата экономических наук, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера.

По его словам, осенью курс доллара может вырасти до 85-90 рублей, евро — до 95-100 рублей, а юаня — до 11,5-12 рублей.

Собеседник издания пояснил, что укрепление иностранных валют может продолжиться из-за снижения ключевой ставки Центрального банка и отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами. По его мнению, по мере нормализации геополитической ситуации скорость снижения ключевой ставки может повыситься.