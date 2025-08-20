Аниме, Моцарт и Есенин. Рязанская филармония представила программу нового сезона

Новый сезон пройдет под слоганом «Назад в будущее», согласно которому рязанцев ожидает музыкальное путешествие. По заявлению организаторов, концепция подразумевает баланс между привычными форматами и новаторским наполнением программ. Традиционно филармония подготовила специальные абонементы. Зрителям предлагают 15 разных вариантов: «Возвышенное и земное», «Моцартиана», «Лекторский», «Симфофьюжн», «Соло и тутти», «Вивальди плюс», «Планета Барокко», «Камерата», «All That Jazz», «Мировая музыка», «В объятиях хора», «Две музы», «Читает Павел Любимцев», «Музыкальная акварель», «Солисты Рязани».

В Рязанской областной филармонии рассказали о программе 87-го концертного сезона, предстоящих выступлениях и гастролях. На пресс-конференции в среду, 20 августа, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

По словам художественного руководителя и главного дирижера Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергея Оселкова, в филармонии представят юбилейные программы, посвященные 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Особенность которых заключается в том, что они будут включать не только популярные композиции, но и менее известные, не так часто исполняющиеся на сценах.

Кроме того, в филармонии прозвучит музыка японских аниме. Дирижером выступит специалист из Китая Янь Цзянань. В программу включены сюиты «Тысяча душ», «Ведьмина служба доставки» и «Мой сосед Тоторо».

Также рязанцев ожидает специальная программа, посвященная 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. В преддверии памятной даты Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова готовится к концерту-спектаклю с песнями по стихам Есенина и выступлению в Кремлевском дворце съездов. Художественный руководитель Светлана Сухова рассказала, что коллектив также отправится на гастроли республику Коми и Архангельскую область.

А Рязанский камерный хор отметит юбилей поэта хоровым спектаклем «Анна Снегина».

«Этот жанр у нас пока никак не был представлен в творчестве. В таком спектакле хор является полноправным действующим лицом постановки. Он выведен из статичного исполнения. По замыслу нашего режиссера хор будет не просто действующим, а главным лицом», — отметил художественный руководитель Рязанского камерного хора Алексей Ракин.

Директор Рязанской областной филармонии Елена Шаповская сообщила, что официально новый концертный сезон откроется 18 сентября.

«Наши концерты принимают другой формат в этом сезоне, потому что у нас обновилась практически вся техническая часть сцены. На федеральные средства в размере более 50 миллионов рублей приобретено новое световое оборудование, установлен светодиодный экран и заменена механика», — рассказала Елена Шаповская.

Также она уточнила, что в новом сезоне в рамках проекта «Большие гастроли» состоится спектакль «Калина красная» по мотивам произведений Василия Шукшина. Роли исполнят Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Наталия Егорова и Надежда Бабкина.