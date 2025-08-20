Актера Дмитрия Дюжева привлекли к административной ответственности
Отмечается, что актера привлекли к ответственности за неуплату штрафа. В марте Фонд пенсионного и социального страхования пытался взыскать с Дюжева 1500 руб. До этого судебные приставы искали его из-за задолженности по оплате ЖКХ. Суд назначил актеру штраф 10 тысяч рублей.
Актера Дмитрия Дюжева привлекли к административной ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Отмечается, что актера привлекли к ответственности за неуплату штрафа. В марте Фонд пенсионного и социального страхования пытался взыскать с Дюжева 1500 руб. До этого судебные приставы искали его из-за задолженности по оплате ЖКХ.
Суд назначил актеру штраф 10 тысяч рублей.