В рязанском многоквартирном доме случился пожар

Информация о пожаре на улице Пушкина поступила 1 августа в 04:00. В тушении участвовали 10 человек, три единицы техники. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров. Пострадавших нет.

В жилом многоквартирном доме в Рязани случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Информация о пожаре на улице Пушкина поступила 1 августа в 04:00. В тушении участвовали 10 человек, три единицы техники.

Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров. Пострадавших нет.