В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием мотоциклистов
По словам очевидцев, авария случилась в селе Малинищи Пронского района. «Водители двухколесных транспортных средств лежат на обочине, легковушка в кювете», — сообщили рязанцы.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием мотоциклистов. Об этом 2 августа сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
По словам очевидцев, авария случилась в селе Малинищи Пронского района.
«Водители двухколесных транспортных средств лежат на обочине, легковушка [улетела] в кювет», — сообщили рязанцы.
Официальная информация уточняется.
Видео с места происшествия