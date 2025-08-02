В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием мотоциклистов

По словам очевидцев, авария случилась в селе Малинищи Пронского района. «Водители двухколесных транспортных средств лежат на обочине, легковушка в кювете», — сообщили рязанцы.