В Рязанской области мотоциклистку увезла скорая после ДТП
ДТП произошло в селе Надежка Ермишинского района. «Девушка на мотоцикле догнала фуру. Увезли на скорой. На месте работает ГАИ», — сообщили очевидцы.
В Рязанской области мотоциклистку увезла скорая после ДТП. Об этом 2 августа сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Отмечается, что ДТП произошло в селе Надежка Ермишинского района.
«Девушка на мотоцикле догнала фуру. Увезли на скорой. На месте работает ГАИ», — сообщили очевидцы.
Официальная информация уточняется.