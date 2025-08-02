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В Рязанской области мотоциклистку увезла скорая после ДТП
ДТП произошло в селе Надежка Ермишинского района. «Девушка на мотоцикле догнала фуру. Увезли на скорой. На месте работает ГАИ», — сообщили очевидцы.

В Рязанской области мотоциклистку увезла скорая после ДТП. Об этом 2 августа сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

Отмечается, что ДТП произошло в селе Надежка Ермишинского района.

«Девушка на мотоцикле догнала фуру. Увезли на скорой. На месте работает ГАИ», — сообщили очевидцы.

Официальная информация уточняется.