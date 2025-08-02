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В Рязани полицейские раскрыли кражу телефона и денег с банковской карты
Полицейские выяснили, что 31-летний водитель одной из организаций ночью возвращался домой и недалеко от своего подъезда на улице Новоселов присел на лавочку отдохнуть. Мужчина в тот вечер выпил и забыл рюкзак. 38-летний рязанец, ранее судимый за кражу, хранение наркотиков и уклонение от административного надзора, украл имущество. Внутри рюкзака мужчина нашел банковскую карту и телефон. Вскоре он купил на чужие деньги алкоголь и продукты питания. Всего злоумышленник потратил с чужой банковской карты 8155 рублей. Телефон продал. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В Рязани полицейские раскрыли кражу телефона и денег с банковской карты. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Полицейские выяснили, что 31-летний водитель одной из организаций ночью возвращался домой и недалеко от своего подъезда на улице Новоселов присел на лавочку отдохнуть. Мужчина в тот вечер выпил и забыл рюкзак.

38-летний рязанец, ранее судимый за кражу, хранение наркотиков и уклонение от административного надзора, украл имущество. Внутри рюкзака мужчина нашел банковскую карту и телефон. Вскоре он купил на чужие деньги алкоголь и продукты питания. Всего злоумышленник потратил с чужой банковской карты 8155 рублей. Телефон продал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.