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В Рязани отметили 95-ю годовщину Воздушно-десантных войск
На стадионе «Рязань-Арена» состоялся официальный праздник «Рязань — столица ВДВ», посвященный 95-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск. Военнослужащим ВДВ, ветеранам войск и участникам СВО вручили госнаграды. Память десантников, не вернувшихся с боевых заданий, почтили минутой молчания. Праздник продолжился концертом. Также на стадионе прошло десантирование спортсменов-парашютистов, дефиле военного оркестра РГВВДКУ, показательные выступления по рукопашному бою, демонстрация элементов тактической стрельбы и боевой операции по освобождению объекта, военизированная эстафета, выступление на квадроциклах. Гости праздника смогли посмотреть выставку боевой техники и вооружения ВДВ, а также трофеи СВО. В конце все присутствующие спели вместе гимн Воздушно-десантных войск «Синева».

В Рязани 2 августа отметили 95-ю годовщину Воздушно-десантных войск. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На стадионе «Рязань-Арена» состоялся официальный праздник «Рязань — столица ВДВ», посвященный 95-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск. Военнослужащим ВДВ, ветеранам войск и участникам СВО вручили госнаграды. Память десантников, не вернувшихся с боевых заданий, почтили минутой молчания. Праздник продолжился концертом. Также на стадионе прошло десантирование спортсменов-парашютистов, дефиле военного оркестра РГВВДКУ, показательные выступления по рукопашному бою, демонстрация элементов тактической стрельбы и боевой операции по освобождению объекта, военизированная эстафета, выступление на квадроциклах. Гости праздника смогли посмотреть выставку боевой техники и вооружения ВДВ, а также трофеи СВО. В конце все присутствующие спели вместе гимн Воздушно-десантных войск «Синева».