В ЦПКиО установили автомат с кормом для белок

Автомат расположен недалеко от Зеленого театра. На выбор предлагается два варианта для покупки: кедровые орехи за 85 рублей и фундук в скорлупе за 60 рублей. Оплатить можно по карте. На устройстве есть два окошка для получения корма. Также на автомате размещена просьба не кормить белок хлебом и снеками.

В ЦПКиО установили автомат с кормом для белок. Об этом 2 августа РЗН. инфо сообщили читатели.

Автомат расположен недалеко от Зеленого театра. На выбор предлагается два варианта для покупки: кедровые орехи за 85 рублей и фундук в скорлупе за 60 рублей. Оплатить можно по карте.

На устройстве есть два окошка для получения корма. Также на автомате размещена просьба не кормить белок хлебом и снеками.